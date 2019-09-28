Пушков ответил на заявление Саакашвили о плане Москвы воссоздать СССР

Москва, 28 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего лидера Грузии Михаила Саакашвили о планах Москвы воссоздать СССР. Мнением политик поделился в микроблоге Twitter.

«Саакашвили обвинил Россию в планах к 2024 г. «воссоздать СССР», присоединив Грузию, Армению, почти всю Украину и т.д. Саакашвили хотел напугать, а вызвал недоумение. Не только планов таких нет, но это и неосуществимо. Подобные заявления — для параноиков. Вменяемые не поверят», — написал Пушков.

Ранее экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что у Москвы якобы есть планы по воссозданию СССР. По его словам, Россия собирается к 2024 году присоединить Грузию, Молдавию, Армению, Беларусь и большую часть Украины, кроме ее западных регионов. Для этого Москва якобы стремится ослабить политических лидеров указанных стран и заставить их правительства объявить нейтралитет.

По словам Саакашвили, Россия и Грузия ведут переговоры о нейтральном статусе Тбилиси, чтобы страна не вошла в Евросоюз и НАТО.

В Кремле опровергли высказывания политика о планах воссоздать СССР к 2024 году и о якобы ведущихся переговорах об отказе Грузии вступить в НАТО и ЕС, сообщила газета «Известия».

Между тем экс-президент Грузии в июле признал, что при СССР Украине жилось лучше, чем в годы независимости. По его словам, в период советской власти система здравоохранения была намного более эффективной, а чиновники не были столь наглыми.

Саакашвили выступил против переименования улиц в рамках декоммунизации на Украине, так как «декоммунизация должна произойти в головах». Саакашвили отметил, что единственными «символами СССР» на Украине остаются «отсутствие развития» и «разруха, в том числе разруха в голове».