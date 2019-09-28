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Россиянина задержали в Испании по запросу США

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Россиянина задержали в Испании по запросу США

Мадрид, 28 сентября. Испанские правоохранительные органы по запросу Соединенных Штатов задержали в Валенсии гражданина России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Мадриде.

«Компетентные органы Испании в установленном порядке уведомили посольство о том, что 20 сентября в аэропорту города Валенсия сотрудниками национальной полиции по запросу США был задержан и помещен под стражу российский гражданин», — цитирует представителя посольства ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что задержанного уже посетил сотрудник российского генконсульства в Барселоне. Его делом в настоящее время занимается местный адвокат. В посольстве России подчеркнули, что «внимательно следят за развитием ситуации».

Испанские СМИ уточняют, что россиянина задержали по запросу ФБР. В США мужчину подозревают в причастности к совершенному через Интернет «миллионному мошенничеству». Задержанный находился на территории Испании с супругой и семилетним сыном.

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Источник: ТАСС
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