Москва настаивает на ослаблении оружейного эмбарго в отношении ЦАР, заявили в МИД РФ

Нью-Йорк, 28 сентября. Строгий санкционный режим в отношении Центральноафриканской Республики (ЦАР) препятствует повышению потенциала ее силовых структур и эффективной борьбе с разгулом преступности в стране. Об этом на встрече по ЦАР, которая прошла на полях Генассамблеи ООН в четверг, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Строгий санкционный режим не позволяет центральноафриканцам повышать потенциал своих силовых структур, эффективно бороться с разгулом преступности и поднимающим голову терроризмом», — отметил Вершинин.

По его словам, за тем, чтобы санкции не мешали урегулированию конфликта и соответствовали политическому контексту, должен следить Совет Безопасности ООН. Россия считает, что дальнейшее ослабление оружейного эмбарго могло бы способствовать реализации мирного соглашения между группировками повстанцев и правительством ЦАР от 6 февраля текущего года.

Дипломат отметил, что Россия оказывает руководству республики безвозмездную помощь в повышении боеспособности правоохранительных органов и вооруженных сил. Работающие в стране российские инструкторы подготовили свыше трех тысяч силовиков, подчеркнул Вершинин, добавив, что в ЦАР также были отправлены две партии стрелкового оружия и боеприпасов.

СБ ООН в январе единогласно принял резолюцию по продлению санкций и оружейного эмбарго в отношении ЦАР еще на год. Меры не распространяются на оружие и технику Многопрофильной комплексной миссии ООН, а также развернутых в ЦАР французских сил, миссии Европейского союза и Региональной целевой группе Африканского союза. Поставки вооружений также допускаются для сил безопасности республики, если они санкционированы специальным комитетом Совбеза ООН.