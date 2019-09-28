Глава Минобороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС

Рига, 28 сентября. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал легионеров Ваффен СС гордостью страны и призвал не допускать глумления над памятью о них. С соответствующим заявлением глава латвийского оборонного ведомства выступил в минувшую пятницу.

«Легионеры Ваффен СС — гордость латышского народа и государства. Наша обязанность — чтить из всех глубин своей души этих патриотов Латвии», — заявил Пабрикс.

Министр подчеркнул, что никому нельзя «позволять глумиться» над памятью о легионерах.

Две латышские дивизии Ваффен СС были созданы командованием нацистской Германии в 1943 году. Позже «латышским легионом» немецкое руководство стало называть все латышские формирования Ваффен СС. В Латвии 16 марта считается неофициальным днем памяти легионеров. В этот день в 1944 году подразделения латышского легиона вступили в бой с Красной армией.

Некоторые жители страны до сих пор чтут эсесовцев как национальных героев, несмотря на то, что в ходе Нюрнбергского процесса СС, СД, Национал-социалистическая немецкая партия и гестапо были признаны преступными организациями.

Ранее Газета.ru сообщила, что сейм Латвии утвердил концепцию национальной безопасности. Главной угрозой в ней названы российские спецслужбы. В документе говорится, что они якобы следят за общественным настроением и развитием социальных процессов в Латвии, а также ведут систематическую работу по получению сведений о важнейших аспектах внутренней и внешней политики республики.