Продюсеры «Холостяка» опровергли участие рэпера Гуфа в шоу

Москва, 28 сентября. Продюсеры шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ опровергли участие известного под псевдонимом Гуф рэпера Алексея Долматова в седьмом сезоне проекта.

Они уточнили, что рассматривали исполнителя в качестве кандидата, но остановили выбор на другой кандидатуре. Кто был выбран в итоге не сообщается. По словам представителей канала, «новым холостяком станет эталон образа настоящего успешного мужчины».

Слухи об участии Долматова в проекте распространились на прошлой неделе, после того как пользователи соцсети Instagram начали делиться фотографией, на которой музыкант стоит перед камерой в черном фраке, сообщила Газета.ru. В нагрудном кармане у Гуфа размещена красная роза. Пользователи предположили, что исполнитель находится на съемках шоу «Холостяк», седьмой сезон которого должен выйти в эфир в марте следующего года.

Ранее стало известно, что американское телевизионное шоу Bachelor In Paradise («Холостяк в раю») впервые в истории передачи завершилось помолвкой двух девушек.

В финале реалити-шоу его участница Деми Барнетт сделала предложение Кристиан Хаггерти на морском побережье. Девушка встала на одно колено и преподнесла своей избраннице кольцо. Хаггерти ответила возлюбленной согласием.

В шоу «Холостяк в раю» принимали участие молодые люди и девушки, которые не смогли найти пару в предыдущих сезонах передачи. Барнетт участвовала в шоу с самого начала и даже успела завязать отношения с Дереком Петом, однако вскоре призналась ведущему в сильных романтических чувствах к Хаггерти, с которой они встречались в Лос-Анджелесе. Тогда Кристиан тоже пригласили принять участие в шоу. Когда Барнетт узнала, что к ней приедет возлюбленная, она разорвала отношения с Петом.

При встрече, которая состоялась в августе, девушки обнялись, поцеловались и сказали друг другу, что очень скучали. Согласно комментариям в соцсетях, многие зрители поверили, что Барнетт и Хаггерти испытывают искренние чувства. Однако некоторые поклонники «Холостяка» не поняли, зачем паре оставаться на шоу, если девушки уже обрели свою вторую половину.