Федеральное агентство новостей продолжает разоблачать серию информационных вбросов, уже несколько дней распространяемых в Сети о нахождении русских и ЧВК «Вагнера» в Ливии. Накануне ФАН уже доказал, что как минимум один из фактов приводимых некоторыми СМИ доказательств является фейком. Теперь разберемся, соответствует ли остальная распространяемая информация действительности. Подробности читайте в нашем материале.

Информационный вброс от американского Bloomberg

Издание Bloomberg 25 сентября опубликовало материал о присутствии в Ливии бойцов ЧВК «Вагнера», которые якобы выступают на стороне Халифы Хафтара в многолетней войне с Фаисом Сараджем. Примечательно, что материал американского издания был основан на информации от анонимных «ливийских источников», не имеющих официального подтверждения.

Инфоповод был поддержан рядом либеральных и антироссийских СМИ, после чего волну подхватили Telegram-каналы, дополнив публикуемые посты фейковым видео с грузовыми автомобилями песочного цвета «Урал-4320». В видеоролике демонстрировался грузовик, в котором находится пассажир (предположительно боец ЧВК «Вагнера»), разговаривающий по-русски, в частности, он заявил о направлении «в Аджабию», что на севере Ливии.

Расследование ФАН, выпущенное 26 сентября, развеяло эти фейки. Оказалось, что ливийские специалисты использовали видеозапись, опубликованную в ночь с 24 на 25 сентября в арабском сегменте соцсетей, на которой видны российские «Уралы», однако в укороченной версии и с переозвучкой исходных фраз с арабского на русский язык. Отыскав полную версию данного видео, журналисты подтвердили, что автомобиль был снят в Сирии, а не в Ливии. На вырезанном отрезке были запечатлен сирийский флаг, а само видео опубликовано еще 17 сентября в сирийской группе Facebook. Более того, в оригинальной версии ролика не звучала русская речь.

«Сенсации», основанные на фейках

Распространение непроверенной информации на этом не остановилось. В ливийском сегменте Twitter появилась информация не только о нахождении россиян на территории Ливии, но и о гибели некоего Вадима Б. При демонстрации на видео личных вещей мужчины, утверждалось об их принадлежности убитому.

Не поверив антироссийским СМИ, журналисты ФАН отыскали супругу Вадима Б. и попытались связаться с ней. Женщина ответила нашим корреспондентам следующее: «достали писать, Вадим в России». Позднее на странице жены в «Одноклассниках» появилась видеозапись, подтверждающая, что Вадим находится на отдыхе под Краснодаром (на видео запечатлен санаторий «Горячий ключ»). После опубликованной записи Татьяна призвала не верить тому бреду, что пишут сейчас о ее муже, поскольку он в порядке.

Несмотря на выпущенное расследование ФАН, вскрывшее фейки о ЧВК «Вагнера» в Ливии, уже на следующий день антироссийские СМИ решили не только подхватить лживые материалы, но и сделать из них целое расследование. Так, Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), финансируемая ЦРУ США, 27 сентября выпустила материал, в котором в качестве основных доказательств были указаны «песочный Урал» и данные о бойце ЧВК «Вагнера» Вадиме Б, взятые из нескольких сообщений в твиттере, размещенных в ливийском сегменте интернета, а также дополненные из открытых источников.

По имеющейся информации от источников, близких к CIT, материал был опубликован основываясь на фейках, так как спонсирующие издание представители ЦРУ требовали широкого распространения информации о русских в Ливии. Материал готовился главным экспертом CIT Русланом Левиевым ночью с 26 на 27 сентября и был закончен 27 сентября в 06:26:51. Столь странное время публикации было выбрано, так как требовалось отправить отчет о выходе материала в ЦРУ 26 сентября, а с учетом разницы во времени Левиев как раз успел это сделать 26 сентября по американскому времени.

Как распространяют фейки

Если верить информации наших источников, то подготовка операции по созданию фейков для последующего распространения через CIT готовилась киберкомандованием США (USCYBERCOM) не менее нескольких недель и распространение материалов должно было производиться перед сессией ООН по Ливии, которая проходила 25 сентября, однако изначальный срок был сорван, поэтому Руслана Левиева так торопили с публикацией «отчета-расследования».

После публикации материала в социальных сетях, Левиев, по указанию американских спецслужб, распространил его в формате пресс-релиза через сеть партнерских СМИ в России. Поскольку материал выпускался в рамках договоренностей о сотрудничестве, никто из российских журналистов проверять факты в нем не стал и, несмотря на имеющиеся опровержения основных тезисов псевдо-расследования, фактура публикаций осталась неизменной.

После этого Руслану была дана команда выпустить перевод своего материала на английский язык (время окончания работы над английской версией – 27 сентября в 13:58:48).

Исходя из СМИ, которые опубликовали материал, круг партнеров ЦРУ выглядит следующим образом:

Znak.com

Новая Газета

Взгляд.ру

Русский Дедлайн

Эхо Москвы

БИЗНЕС Online

Также в круг партнеров ЦРУ входят иностранные русскоязычные СМИ

Радио Свободы

Deutsche Welle – Russian

Отдельно необходимо отметить работу одного из главных «помощников» ЦРУ в русскоязычном интернете — «Эхо Москвы». Данный ресурс настолько старался показать свою полезность и необходимость, что выпустил в течение нескольких часов 3 почти одинаковые новости, основанные на публикации CIT.

Это уже не первый случай, когда в рамках партнерских соглашений либеральные и антироссийские СМИ выпускают откровенные фейки. Принцип распространения прост — на редакционную почту изданий, сотрудничавших с оппозиционными или антироссийскими блогерами и «расследователями», высылается однотипный релиз с пометкой «срочно и без правок». В отдельных случаях даже прописывается подробное ТЗ для каждого из изданий. После чего данные СМИ в течение определенного времени должны выдать соответствующий материал. Проверка информации в такие кратчайшие сроки невозможна, на что и рассчитывают кураторы «расследователей» из спецслужб.

При этом, само издание в случае разоблачения фейка всегда может сослаться на то, что информацию им прислал надежный источник и она подтверждена как минимум лояльными к изданию экспертами. Таким образом СМИ освобождают себя от ответственности за ложь и при этом выполняют поставленные перед ними задачи.

Так часто работают такие издания, как Insider, который публикует непроверенные данные Bellingcat, «Новая Газета», распространяя информацию американского «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности». Такой же инфопомойкой для легализации фейков стала и исследовательская группа Conflict Intelligence Team, сотрудничающая со всеми антироссийскими изданиями сразу.

И, таким образом, в старании выполнить указание своих иностранных кураторов антироссийские СМИ активно скоординированно продвигают фейковую информацию, нацеленную на дискредитацию деятельности России. Данные действия необходимо расценивать как вмешательство во внутренние дела России и привлекать к ответственности распространителей недостоверной информации.