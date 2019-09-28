Геннадий Малахов назвал возможные причины тяжелой болезни Заворотнюк

Москва, 28 сентября. Телеведущий Геннадий Малахов назвал беременность и процедуры омоложения возможными причинами тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

Он отметил, что когда у артистки обнаружили опухоль, лечить ее методами классической медицины, народными методами и лечебным голоданием было поздно. Среди возможных причин заболевания Малахов назвал беременность, роды или процедуры омоложения.

«Организм настигло что-то, что спровоцировало развитие этой самой опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры — то есть внешнее воздействие», — заявил популяризатор нетрадиционной медицины в интервью изданию «Телепрограмма».

По словам телеведущего, любую болезнь можно вылечить, но для этого необходимо уничтожить ее причину. Уберечься от рака, по мнению Малахова, можно с помощью здорового образа жизни, а также избегая эмоциональных потрясений и манипуляций с организмом.

Ранее Газета.ru сообщила, что протоиерей Андрей Ткачев обвинил в «массовом разговорном усердии» друзей и коллег находящейся в больнице актрисы. По его мнению, неравнодушные к судьбе Заворотнюк люди должны испытывать сострадание молча. Ткачев также призвал поддержать семью артистки и не исключил, что поддержка может быть финансовой.

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» лежит в частной клинике в Москве. Ее медицинская карта засекречена, поэтому даже персонал медучреждения не знает, что происходит со звездой. Родные Заворотнюк отказываются от официальных заявлений, поэтому вся информация о болезни актрисы остается на уровне слухов и домыслов.

По данным некоторых СМИ, у Заворотнюк была диагностирована последняя стадия рака головного мозга.