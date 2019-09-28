Бастрыкин встретился с представителями вузов ДНР

Москва, 28 сентября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел встречу с представителями учебных заведений Донецкой Народной Республики и сотрудниками Московской Академии СК РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Встреча прошла по итогам международной научно-практической студенческой конференции «Современная уголовная политика России в сфере криминализации экономических отношений» во Всероссийском государственном университете юстиции. Ее участники обсудили возможность стажировок студентов и преподавателей вузов ДНР проходить стажировки в Московской Академии СК РФ.

Глава ведомства также пригласил педагогов институтов и университетов Донецкой Народной Республики выступить в академии с лекциями о противодействии преступности. По итогам встречи стороны подготовят протокол о намерениях сотрудничества.