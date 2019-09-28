В Минздраве отметили важность закона о запрете курения на балконе

Москва, 28 сентября. Минздрав РФ положительно оценивает изменения правил противопожарного режима, запрещающих курить на балконах квартир, гостиниц и общежитий, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

В своем Telegram-канале Салагай отметил важность запрета на открытый огонь на балконе, установленный постановлением правительства РФ по инициативе из МЧС РФ.

«На каждой пачке сигарет написано, что курение убивает. Но убивать курение может по-разному. Один из самых чудовищных способов — пожар. Чтобы навсегда начать поддерживать любые противопожарные меры, нужно хотя бы раз побывать в детском ожоговом отделении», — написал чиновник.

МЧС России сообщило, что с 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить. Как сообщили Федеральному агентству новостей в ведомстве, за нарушение предусмотрена административная ответственность «в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тысяч рублей либо до 5 тысяч рублей, если в результате нарушений правил возник пожар».

В России данную инициативу восприняли неоднозначно. В частности, юрист Асия Мухамедшина заявила, что в обычной жизни реализация запрета курения на балконе столкнется с большим количеством трудностей. Соседям придется звонить в полицию или МЧС, если они заметят на балконах других жильцов дома костер или курящего человека. Однако доказать его вину будет крайне непросто.

Юрист напомнила, что жильцы не могут воспрепятствовать проникновению на частную территорию экстренных служб в случае возгорания. Однако после курения на балконе, скорее всего, спасатель или полицейский, ничего подозрительного не увидит.

Российский врач и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева сравнила введение штрафов за курение на балконе с христианскими заповедями «не укради» и «не прелюбодействуй». Однако при этом она усомнилась, что штраф станет действенным методом борьбы с любителями покурить, не выходя из квартиры.