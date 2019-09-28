После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Москва, 28 сентября. Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН. Об этом в соцсети Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По данным СМИ, зал во время выступления Лаврова был полон. Министр в начале речи поблагодарил проявивших интерес к позициям Москвы по международным проблемам журналистов.

Ранее Газета.ru сообщила, что Лавров заявил о планах Москва попытаться вернуть отношения между США и Россией в «нормальное русло», хотя бы в контексте взаимодействия между дипломатами. Но министр признал, что результат зависит не только от российской стороны, которая будет искать соответствующие «стимулирующие меры».

Лавров также прокомментировал заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о якобы имевшей место «причастности» Москвы к скандалу вокруг июльского разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Паранойя, по-моему, очевидная для всех», — процитировало главу министерства иностранных дело России RT.

Пелоси заявляла, что Россия якобы имеет отношение к разговору лидеров двух стран, во время которого хозяин Белого дома якобы оказывал давление на украинского коллегу. Как с этим связана Москва, она уточнять не стала.