Политолог назвал падальщиками тех, кто купит снимки Заворотнюк из клиники

Москва, 28 сентября. Политолог Армен Гаспарян убежден, что фотографии, которые сделала экс-сотрудница медцентра, где лечится Анастасия Заворотнюк, так или иначе, но появятся в публичном доступе.

Гаспарян в интервью «Царьграду» выразил возмущение по поводу «эксклюзива» о Заворотнюк от экс-сотрудницы клиники. Ранее женщина сообщила, что у нее есть почти 20 фотоснимков и видео со знаменитой пациенткой. Она готова отдать материалы за вознаграждение.

Поведение сотрудницы клиники Гаспарян охарактеризовал фразой «дна нет». По его мнению, у медика, снимающего больную женщину, нет элементарных представлений о нравственных или христианских основах общества.

«В нынешнее время очень многие пробавляются таким откровенным хайпом. А что может быть сейчас в данном случае для обывателя более хайповым, чем история с Заворотнюк? Ничего. Но, повторяю, на мой взгляд, это за гранью. Это бесчеловечно», — категорично заявил он.

Несмотря на «гнусность» произошедшего, политолог уверен, что снимки кто-нибудь купит, поскольку «падальщиков у нас предостаточно».

Ранее на почту Федерального агентства новостей и некоторых других СМИ пришла рассылка от женщины, которая заявила, что у нее есть фотографии и видео больной Заворотнюк. По словам автора письма, у нее есть 17 фотографий с Заворотнюк, которые были сделаны с 15 по 25 сентября. Кроме того, женщина сделала три видео: одно продолжительностью около минуты, а два других — по 30 секунд.

Известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» лежит в частной клинике в Москве. Ее медицинская карта засекречена, поэтому даже персонал медучреждения не знает, что происходит со звездой. Родные Заворотнюк отказываются от официальных заявлений, поэтому вся информация о болезни актрисы остается на уровне слухов и домыслов.

По данным некоторых СМИ, у Заворотнюк была диагностирована последняя стадия рака головного мозга.