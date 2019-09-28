Бывший муж Поклонской рассказал о домашнем насилии со стороны женщин

Москва, 28 сентября. Бывший супруг депутата Госдумы Натальи Поклонской, юрист Иван Соловьев заявил, что последовательно обвиняя в бытовой агрессии только мужчин, борцы с домашним насилием «заужают тему».

Он рассказал, что во время работы на посту руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России сталкивался со случаями насилия в отношении детей. В 70% из них были виноваты матери, тети или бабушки несовершеннолетних.

«Оскотиневшие от выпивки или новой любовной истории, они сажают детей на цепи в подвалах и сараях, забивают ногами и душат телефонными шнурами. А потом объясняют, что дети им просто мешали нормально, с их точки зрения, жить», — написал Соловьев в газете «Взгляд».

По словам адвоката, с насилием надо бороться независимо от того, где оно происходит. Соловьев считает, что решать проблемы в семье с помощью силы не имеют права ни женщины, ни мужчины. Он призвал создать законы, которые были бы справедливы для всех и защищали бы от любых форм насилия со стороны близких всех граждан России. Он отметил, что не следует путать с защитой прав человека «квазифеминистский хайп».

Соловьев также высказал мнение, что излишнее «размусоливание» этой темы выставляет россиян неуправляемыми и агрессивными людьми. Бывший муж Поклонской призвал не обливать самих себя грязью.

«Хотите защищать женщин — пожалуйста, но не за счет всего мужского населения и без выставления граждан России как неадекватных и агрессивных», — заявил Соловьев.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Екатеринбурге осудили местного жителя, который задушил супругу через четыре дня после свадьбы. Злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения и напал на жену на почве ревности.