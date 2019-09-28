Эксперты рассказали, как распознать признаки болезни печени

Москва, 28 сентября. Эксперты рассказали, какие факторы могут свидетельствовать о наличии проблем с печенью.

Чтобы быстро определить болезни печени, эксперты рекомендуют обратить внимание на состояние кожи: пожелтевший цвет, появление сосудистых звездочек, грибок, пятна, лишай. Все это может свидетельствовать о том, что печень не справляется с очисткой организма от токсинов.

О проблемах могут свидетельствовать также сероватый оттенок кала и потемневший цвет мочи, сообщает портал «Питерские заметки». Сигналами к обращению к врачу также могут стать метеоризм, горечь во рту, боль после жирной пищи, ощущение сладковатого или рыбного запаха во рту по утрам.

Ранее кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия рассказал, как можно предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. Для этого необходимо следить за своим образом жизни.

Первое, что необходимо сделать: отказаться от курения и алкоголя. Второе: наладить режим сна (просыпаться и засыпать в одно и тоже время). Третьим советом является физическая активность. В этом плане самым лучшим вариантом, по словам специалиста, является ходьба.

В Минздраве рассказали ранее RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в России в 2018 году. Среди всех зарегистрированных случаев злокачественных новообразований больше всего было пациентов с раком кожи (кроме меланомы). Реже всего регистрировались такие онкологические заболевания, как рак кости и суставных хрящей.