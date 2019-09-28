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Россия и США выступили за решение сирийского конфликта через переговоры

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Россия и США выступили за решение сирийского конфликта через переговоры

Нью-Йорк, 28 сентября. РФ и США согласны, что мирный переговорный процесс под эгидой ООН должен быть основой урегулирования ситуации в Сирии. Об этом по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова сообщили журналистам в российском министерстве иностранных дел.

«По общему мнению, основной преодоления сирийского конфликта является мирный переговорный процесс под эгидой ООН с участием всех конструктивных сил при уважении суверенитета страны, сохранении ее территориальной целостности, окончательной ликвидации террористических очагов», - отметили в МИД Росси.

Ранее Сергей Лавров заявил, что курдский вопрос в Сирии должен быть решен в рамках территориальной целостности и суверенитета страны. По его словам, переговоры по курдскому вопросу должны решаться с участием сирийских властей. Министр добавил, что в настоящее время при участии Соединенных Штатов к востоку от Евфрата создаются властные структуры, в том числе в ущерб арабским племенам.

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Источник: РИА Новости
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