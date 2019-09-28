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Политика

Западные политики оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН

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Западные политики оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН

Москва, 28 сентября. Зарубежные политики оценили вероятность переноса штаб-квартиры ООН после «визового скандала» на Генассамблее. 

После скандала с отказом выдать визы десяти дипломатам из России возобновились дискуссии о возможном переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. На данный момент МИД РФ обсуждает вопрос переноса заседаний первого комитета Генассамблеи и комиссии по разоружению ООН.

Депутат бундестага Гуннер Норберт Линдеманн в интервью телеканалу «360» отметил, что представителям международного сообщества следует вместе подумать о новой локации для штаб-квартиры ООН. По его словам, невыдача виз дипломатам со стороны США является недопустимой.

«Идеальным стал бы вариант размещения штаб-квартиры ООН в какой-нибудь нейтральной стране, например, Швейцарии или Белоруссии», — предположил Линдеманн.

Говоря о том, кто поддержит перенос штаб-квартиры, немецкий депутат предположил, что на сегодняшний день добиться лояльности будет очень сложно, однако ситуация вскоре может измениться.

«Против выступят страны НАТО, но я очень надеюсь, что энтузиазм вокруг их политики в Европе поутихнет скоро», — заявил Линдеманн.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия готова разместить штаб-квартиру ООН у себя. Однако американский политолог Эндрю Корыбко считает заявление нереалистичным из-за финансовой стороны вопроса.

Западные политики оценили возможность переноса штаб-квартиры ООН

Напомним, 24 сентября стало известно, что посольство США не выдало визы десяти членам официальной делегации РФ для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Позднее в посольстве США назвали произошедшее «частным случаем». В свою очередь Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств, а также выступила за перенос штаб-квартиры ООН из США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил уверенность, что настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций. Дипломат назвал невыдачу виз делегации РФ для поездки на сессию Генассамблеи ООН «хамством, которое нельзя терпеть». Он подчеркнул, что Россия резко ответит на это решение США.

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Источник: 360
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