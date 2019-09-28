Человек-паук остается в киновселенной Marvel

Москва, 28 сентября. Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Компания заключила договор с Sony, которая владеет правами на героя.

Компаниям удалось заключить соглашение по третьему сольнику о Человеке-пауке в КВМ. На данный момент название фильма не известно, названа только дата премьеры: 16 июля 2021 года. Ожидается, что продюсером картины выступит Эми Паскаль, участвующая в создании двух предыдущих фильмов.

Как сообщает «Газета.ру», Паскаль назвала эти новости «потрясающими», отметив, что очень довольна тем фактом, что Человек-паук остается в КВМ.

По некоторым данным, студии договорились о том, что Disney будет финансировать 25% производственного бюджета фильма, благодаря чему компания получит право на 25% выручки бокс-офиса.

Ранее стало известно, что Sony Pictures и Disney, которая владеет Marvel Studios, не смогли прийти к соглашению по поводу дальнейшего совместного производства фильмов о Человеке-пауке. Disney собирались вкладывать 50% средств в новые фильмы о Человеке-пауке. Sony Pictures при этом настаивала, чтобы Disney получали лишь 5% от сборов в первый день проката новых фильмов, а также все доходы от продажи мерчендайза.

В конце августа сообщалось, что фанаты Человека-паука собирались «штурмовать» офисы киностудии Sony Pictures, чтобы вернуть любимого персонажа в киновселенную Marvel. Чтобы добиться возвращения любимого героя, фанаты в костюмах Человека-паука планировали провести мирную акцию 19 октября текущего года и посетить офисы Sony Pictures в Нью-Йорке и Калвер-Сити.