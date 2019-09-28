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Бокерия назвал три простых способа сохранить здоровое сердце

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Бокерия назвал три простых способа сохранить здоровое сердце

Москва, 28 сентября. Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия в преддверии Всемирного дня сердца дал советы, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Бокерия в интервью «Вечерней Москве» отметил, что впервые с начала XXI века смертность в России от сердечно-сосудистых заболеваний была минимальной. Главными причинами такого достижения является то, что россияне «стали меньше пить, курить».

Кардиохирург обратил внимание на то, что большая часть сердечников страдает из-за неправильного образа жизни.

«Чтобы предупредить болезнь, нужно обязательно бросить курить. Причем сразу, не тянуть. Особенно женщинам, которые труднее отвыкают от курения. И никакой замены в виде электронных сигарет, вредность которых уже доказана», — заявил специалист.

Второй совет: спать не менее семи часов, при этом ложиться и просыпаться всегда в одно и тоже время. Он подчеркнул, что именно сохранения режима сна является определяющим, а не количество времени. 

Третьей рекомендацией кардиохирурга стала физическая активность. В приоритете — ходьба.

Бокерия назвал три простых способа сохранить здоровое сердце

Ранее врачи назвали количество шагов, которое необходимо совершать людям разного возраста каждый день. Как сообщала «Газета.ру», по мнению медиков, молодые люди для тренировки сердечно-сосудистой системы должны проходить каждодневно не менее 10 тысяч шагов, а пожилые — до пяти-семи тысяч.

Врачи обращают внимание, что даже прогулка на протяжении трех минут снижает кровяное давление.

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Источник: Вечерняя Москва
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