Бокерия назвал три простых способа сохранить здоровое сердце

Москва, 28 сентября. Кардиохирург и президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерия в преддверии Всемирного дня сердца дал советы, как предотвратить сердечно-сосудистые заболевания.

Бокерия в интервью «Вечерней Москве» отметил, что впервые с начала XXI века смертность в России от сердечно-сосудистых заболеваний была минимальной. Главными причинами такого достижения является то, что россияне «стали меньше пить, курить».

Кардиохирург обратил внимание на то, что большая часть сердечников страдает из-за неправильного образа жизни.

«Чтобы предупредить болезнь, нужно обязательно бросить курить. Причем сразу, не тянуть. Особенно женщинам, которые труднее отвыкают от курения. И никакой замены в виде электронных сигарет, вредность которых уже доказана», — заявил специалист.

Второй совет: спать не менее семи часов, при этом ложиться и просыпаться всегда в одно и тоже время. Он подчеркнул, что именно сохранения режима сна является определяющим, а не количество времени.

Третьей рекомендацией кардиохирурга стала физическая активность. В приоритете — ходьба.

Ранее врачи назвали количество шагов, которое необходимо совершать людям разного возраста каждый день. Как сообщала «Газета.ру», по мнению медиков, молодые люди для тренировки сердечно-сосудистой системы должны проходить каждодневно не менее 10 тысяч шагов, а пожилые — до пяти-семи тысяч.

Врачи обращают внимание, что даже прогулка на протяжении трех минут снижает кровяное давление.