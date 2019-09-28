От Билана потребовали пройти тест на наркотики после скандального выступления в Самаре

Москва, 28 сентября. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал от Димы Билана добровольно сдать анализы на наркотики после неадекватного поведения певца на концерте в Самаре.

Билан оказался в центре скандала после неадекватного выступления в Самаре. На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что певец забывал слова, не попадал в ноты, делал странные движения на сцене. Позднее Билан оправдывался тем, что его споили перед концертом.

Как сообщает «Царьград», эксперты ФПБК полагают, что Билан был в состоянии не алкогольного, а наркотического опьянения.

Бородин напомнил, что согласно российским законам, запрещено появляться в любых общественных местах в состоянии даже алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.

По его словам, на Билана возлагается особая ответственность, поскольку он является заслуженным артистом России, а также нескольких республик и дважды представлял Россию на Евровидении.

Он призвал Билана сдать анализы на наркотики. Не просто кровь, а срезы с ногтей и волосы, которые долго хранят следы запрещенных веществ.

Ранее певец Юрий Лоза высказался о «нетрезвом» концерте Билана. Как передавала «Газета.ру», по его словам, Билан должен был понимать, что употребление алкоголя скажется на качестве его выступления. В случае повторения подобного инцидента он призвал поклонников байкотировать концерты кумира.

Позднее стало известно, что Билан повторно выступит перед разочарованными жителями Самары 29 сентября. Представители артиста успешно договорились с правительством города о новом концерте. Кроме того, предстоящее сентябрьское выступление будет абсолютно бесплатным, в то время как исполнение песен артиста в рамках празднования Дня города обошлось местным властям почти в 3 млн рублей.