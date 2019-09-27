В МИД РФ назвали условия для возобновления авиасообщения с Грузией

Нью-Йорк, 27 сентября. Россия никогда не искала поводов для ссоры с Грузией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, добавив, что авиасообщение между странами будет восстановлено, когда Тбилиси займет более конструктивную позицию в отношении Москвы.

Лавров на пресс-конференции в Совбезе ООН напомнил, что при принятии решения о прекращении авиасообщения между и РФ и Грузией подчеркивалось, что это временная мера.

«Эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», — заявил министр.

Глава МИД РФ подчеркнул, что российская сторона никогда не искала «искусственных поводов для ссоры с Грузией».

«Если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов… я бы лично это сообщение воздушное возобновил», — заявил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в пятницу похожую мысль высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «авиасообщение закрывалось не навсегда». Представитель Кремля выразил надежду, что «в свое время будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения с Грузией».

Напомним, отношения Грузии и РФ ухудшились после провокационной выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия. Мероприятие было сорвано оппозиционной партией, которая при этом обвинила Россию в том, что та якобы предприняла некие шаги, ставшие поводом для начала русофобской кампании в Грузии. 21 июня президент России Владимир Путин ввел своим указом запрет на авиасообщение с Грузией с 8 июня. МИД РФ настоятельно рекомендовал российским туристам отказаться от поездок в Грузию.

Позже грузинские аналитики неправительственной организации «Международная прозрачность — Грузия» подсчитали, что потери от «туристического эмбарго» составят 100 млн долларов, поэтому грузинским властям нужно привлекать туристов из других стран.