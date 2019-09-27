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Лавров назвал условия решения курдского вопроса в Сирии

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Лавров назвал условия решения курдского вопроса в Сирии

Нью-Йорк, 27 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН заявил, что курдский вопрос должен быть решен в рамках территориальной целостности и суверенитета Сирии.

«Курдский вопрос необходимо решать в рамках территориальной целостности и суверенитета САР», — заявил Лавров журналистам.

По словам главы МИД РФ, переговоры по курдскому вопросу должны решаться с участием сирийских властей. Министр добавил, что в настоящее время при участии Соединенных Штатов к востоку от Евфрата создаются властные структуры, в том числе в ущерб арабским племенам.

Напомним, в сентябре стало известно, что военнослужащие США и Турции провели первое патрулирование так называемой зоны безопасности, расположенной вдоль северной границы Сирии к востоку от Евфрата. В МИД Сирии отмечали, что данные действия Анкары и Вашингтона стали нарушением территориального единства арабской республики и международного законодательства.

Неоднократно сообщалось, что курдские военизированные формирования находятся в Сирии практически под прямым управлением США. Так, например, курды по приказу кураторов из Вашингтона арестовывали мирных жителей и лишали их средств связи. Кроме того, под их контролем находится большая часть севера страны, где расположены одни из самых крупных в Сирии месторождений нефти и газа.

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