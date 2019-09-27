Лавров назвал паранойей обвинения РФ в причастности к скандалу вокруг Трампа и Зеленского

Нью-Йорк, 27 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявления спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о «причастности» Москвы к скандалу вокруг июльского разговора президентов США и Украины.

На полях Генассамблеи ООН Лавров прокомментировал скандальное заявление Пелоси, которая ранее предложила объявить импичмент главе Белого дома Дональду Трампу, а после заявила о «причастности» России к скандалу вокруг переговоров Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского.

«Паранойя, по-моему, очевидная для всех», — цитирует слова Лаврова RT.

Ранее американский политик высказала в эфире телеканала MSNBC мнение, что якобы «Россия приложила руку» к разгоревшемуся в США скандалу, в котором замешены Трамп и Зеленский.

Напомним, на днях была опубликована стенограмма разговора президентов США и Украины, который состоялся в июле этого года, передавала «Газета.ру». В прессу ранее просочилась информация, что Трамп в разговоре с Зеленским мог попросить последнего о расследовании в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Согласно опубликованной стенограмме, глава США попросил украинского коллегу провести расследование обстоятельств увольнения бывшего украинского генерального прокурора Виктора Шокина, который вел расследование в отношении Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и самого Хантера Байдена.

Демократическая партия начала процедуру импичмента против Трампа в палате представителей. Демократы обвинили американского лидера в том, что он обратился к иностранному государству с недопустимой просьбой.

Федеральное агентство новостей представило перевод опубликованной Белым домом стенограммы переговоров президентов США и Украины.