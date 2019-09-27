Xiaomi начала продажи супердевешых 4K-телевизоров Mi TV Pro

Москва, 27 сентября. Известный производитель электроники Xiaomi начал реализацию супердешевых 4K-телевизоров серии Mi TV Pro на китайском рынке. В линейке IT-гиганта представлено сразу три модели устройств — с диагоналями, равными 43, 55 и 65 дюймам.

Представители компании отмечают, что все поступившие в продажу телевизоры имеют разрешение 4K, однако их «начинка» позволяет обрабатывать и разрешение 8K. Работающие на операционной системе Android 9.0 Pie устройства имеют однокристальную систему SoC Amlogic T972, в связи с чем их называют сверхдешевыми для своих параметров.

Стоимость базового 43-дюймового телевизора составляет порядка 13,5 тысячи рублей, за 55-дюймовую модель покупателю придется заплатить порядка 21,5 тысячи рублей, а за 65-дюймовый 4K-телевизор — 30,5 тысячи рублей.

Примечательно, что китайские покупатели с момента начала предзаказа раскупили все имеющиеся в наличии 55-дюймовые телевизоры Mi TV Pro.