Запад взял курс на нарушение международного права, заявил Лавров в ООН

Нью-Йорк, 27 сентября. Западные страны взяли курс на подмену международных конвенций собственными правилами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Выступая в ООН, Лавров напомнил, что неотъемлемой частью международного права вместе с резолюциями Совбеза ООН, являются универсальные конвенции.

«Запад и их хотел бы подменить своими «правилами», как это произошло в ОЗХО, чей Технический секретариат путем противоправных манипуляций и бесцеремонного давления незаконно получил атрибутивные функции в прямое нарушение Конвенции по химоружию и исключительных прерогатив Совета Безопасности», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, курс западных стран на ревизию международного права проявляется в попытках переписать итоги Второй мировой войны, оправдать проявления неонацизма, вандализма в отношении памятников освободителям Европы и жертвам Холокоста.

Лавров также обратил внимание на то, что из-за нежелания некоторых стран учитывать чужие интересы, растет разобщенность мирового сообщества. Это особенно актуально в преддверии 75-летия ООН, создание которой стало «результатом осознания необходимости коллективного механизма поддержания международного мира и безопасности».

Создание ООН помогло предотвратить третью мировую войну, однако появились и новые вызовы: международный терроризм, нелегальная миграция, наркопреступность и многое другое.

«На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается прежде всего в нежелании стран, объявивших себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, принять реалии объективного хода истории», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в пятницу Ларов в Нью-Йорке провел встречу с государственным секретарем США Майком Помпео. Министр иностранных дел РФ обратил внимание на неприемлемость действий Вашингтона по отказу в визах участникам делегации из России на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Американские власти отказали в визе ряду членов российской делегации, которая планировала участвовать в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту.

Федеральное агентство новостей обратилась в Госдеп США с просьбой прокомментировать отказ в выдаче виз российской делегации. Американская сторона признала свои обязательство перед ООН, но, несмотря на это, игнорирует их.

Ранее Лавров объяснил, что мешает восстановить отношения России и США. По его словам, восстановлению отношений России и США мешает внутриполитическая борьба в Штатах, от которой, по мнению министра, «перья летят».

Министр отметил, что у США в этом вопросе позиция одна: «Россия сама ухудшила отношения, поэтому, мол, она должна изменить свое поведение». При этом, как отметил он, когда такие заявление делают с трибуны конгресса, это еще можно объяснить идущей в Штатах внутриполитической борьбой, в которой, «как выясняется, все средства хороши».