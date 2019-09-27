Нью-Йорк, 27 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его египетский коллега Самех Шукри рассмотрели в пятницу подготовку к саммиту Россия — Африка, который пройдет в Сочи в октябре.

«Мы ждем с нетерпением предстоящего саммита Россия — Африка в Сочи. Все приготовления, которые требуются для проведения, сделаем либо в рамках нашего заблаговременного визита в Москву, либо через другие контакты», — заявил на встрече Шукри.

При этом он выразил уверенность, что «все идет хорошо».

Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 74-й сессии Генассамблеи ООН, отметил, что результаты саммита Россия — Африка будут способствовать решению проблем стран континента. Он напомнил, что накануне Россия провела в Совбезе ООН совещание по вопросам укрепления мира в Африке.

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия — Африка. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента.

Как сообщалось ранее, в своей речи на заседании СБ ООН, посвященному укреплению мира и безопасности в Африке, Лавров подчеркнул, что «российское содействие обеспечению мира и безопасности в Африке основывается на международном праве, в том числе на закрепленном в Уставе ООН принципе невмешательства во внутренние дела государств». По его словам, Россия действует «исключительно с одобрения принимающих стран».

Как уточнил Лавров, российская сторона, в частности, уделяет большое внимание программам подготовки миротворцев для стран Африки.