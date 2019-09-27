Украинский министр рассказал о необычной производственной травме

Киев, 27 сентября. Член правительства Украины Дмитрий Дубилет рассказал о необычной производственной травме, которую он получил во время работы в кабинете министров.

При обсуждении вопроса приведения одного из правительственных проектов в электронный вид чиновник взялся за стопку документов и порезал палец о бумагу. Комментируя это происшествие, Дубилет пошутил, что стал жертвой мести бумаги.

«Изучаем с коллегами очередной бизнес-процесс. Обсуждаем, как его упростить и перевести в электронную форму. На столе лежит стопка бумажных документов, от которых пытаемся избавиться. Я беру ее и режу о нее палец. Бумага не сдается! Бумага наносит ответный удар!» — пишет Дубилет в Facebook.

Подписчики украинского министра поддержали шутку, предложив поставить бумагу на место и засунуть ее в шредер или «пригласить пообщаться с дыроколом».

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, который сменил на своем посту Петра Порошенко, пришел к власти в мае этого года и сразу же объявил о проведении досрочных выборов, чтобы его сторонники смогли попасть в Верховную раду (полномочия президента на Украине сильно ограничены депутатами). По итогам выборов партия «Слуга народа», от которой баллотировался сам Зеленский, набрала большинство мест в парламенте.

На первом же собрании народные избранники сформировали новое правительство, куда вошли преимущественно новые лица. Из команды Порошенко остались лишь двое — министр внутренних дел Арсен Аваков и министр финансов Оксана Маркарова.