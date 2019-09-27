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Глава МИД Сирии назвал «большой ложью» обвинения США в применении химоружия в Латакии

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Глава МИД Сирии назвал «большой ложью» обвинения США в применении химоружия в Латакии

Нью-Йорк, 27 сентября. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем назвал «большой ложью» выдвинутые американской стороной в адрес властей САР обвинения в химической атаке.

Накануне государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что сирийские власти 19 мая якобы применили химическое оружие в провинции Латакия.

«Большая ложь», — заявил в беседе с РИА Новости сирийский министр, комментируя заявление американской стороны.

Запад не раз заявлял, что власти Сирии якобы устраивают химические атаки в стране. При этом, отметим, сирийское руководство все обвинения категорически отрицает. Известно, что власти Сирии ликвидировали все отравляющие и опасные вещества под надзором Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Источник: РИА Новости
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