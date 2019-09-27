Три человека погибли при крушении вертолета в ЦАР

Банги, 27 сентября. Вертолет Вооруженных сил Сенегала, выполнявший операцию под руководством миротворческой миссии организации ООН в ЦАР (MINUSCA), рухнул в городе Буар в Центральноафриканской Республике.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, в результате авиакатастрофы погибли три человека, еще один получил ранения.

Глава MINUSCA Манкеур Ндиайе подтвердил данные по крушению. По его словам, ЧП произошло в момент приземления вертолета в Буаре.

По данным СМИ, вертолет Ми-35 ВС Сенегала возвращался в аэропорт после завершения операции по борьбе с вооруженными группировками.