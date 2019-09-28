Сирия, 28 сентября. Израильский самолет-разведчик замечен в Тартусе, оппозиция в Даръа призывает к восстанию, насильная вербовка в ряды SDF в Ракке. «Спящая ячейка» ИГИЛ1 обезврежена в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: поддерживают отряды сирийской армии на севере Хамы и Идлиба, нанесли точечные удары с воздуха по укреплениям джихадистов на севере Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают радикалов на юге Идлиба и в Латакии, в Хаме по неподтвержденным данным потеряли один танк.

«Исламское государство1»: подозревается в организации теракта в городе Багдад в Ираке, в результате которого пострадало три мирных жителя, в Дейр-эз-Зоре лишилось одной «спящей ячейки» из пяти человек.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подбили ракетным снарядом танк САА в районе долины Аль-Габ на севере провинции Хама, в Идлибе арестовали полевого командира «Джейш аль-Изза».

Курды: задержали в Дейр-эз-Зоре пять террористов из состава «спящей ячейки» ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре, в Ракке провели вербовку юношей в отряды самообороны, подозреваются в установке бомбы в автомобиль в городе Джандарис на севере Алеппо.

ВС Турции: обстреливают позиции курдских радикалов на севере провинции Алеппо, провели воздушную разведку на севере Ракки.

Провинция Латакия

В северо-восточной части региона Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по опорным пунктам боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещенная в РФ террористическая организация). Как передает новостной портал Baladi News, вертолеты ВВС Сирии утром сбросили бомбы на склады боеприпасов и укрепления джихадистов в районе ключевого города Кабана, расположенного на склонах Курдских гор. Информация о потерях джихадистов пока уточняется.

Провинция Тартус

Самолет израильских ВВС утром был замечен вблизи российской военно-морской базы в провинции Тартус, как сообщает новостной портал Al Masdar. Согласно медиапорталу Avia Pro, самолеты находились в 60 километрах от побережья Сирии и совершил полет над территориальными водами Ливана, в районе Средиземного моря между восточным побережьем Кипра и западным побережьем Сирии. По информации источника, израильская разведка выясняет местоположение ПВО российских и сирийских вооруженных сил.

Провинция Алеппо

По неподтвержденным данным, самолет ВВС Турции модели F-16 был замечен утром над линией разграничения между правительственными силами и территориями контроля курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщил источник в сети Twitter Nagi Najiar.

По информации Twitter-канала Not Woofers, турецкая армия обстреляла позиции курдских боевиков в поселке Аль-Хасиа и Джиср ас-Самук.

В городе Джандарис прогремел взрыв. Как сообщает медиапортал Step News, бомба была установлена в припаркованном автомобиле. Сведений о жертвах взрыва пока не поступало. В причастности к установке обеих бомб подозреваются курдские радикалы, действующие в составе группировки «Силы освобождения Африна».

Провинция Дейр-эз-Зор

По информации Twitter-канала Qalaat al Mudiq, утром два военнослужащих сирийской армии пострадали при подрыве противопехотной мины, установленной боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства».

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) провели днем плановый рейд в районе поселка Аль-Джиа. Согласно данным портала Deir Ezzor 24, курдам удалось арестовать боевика «Исламского государства».

Источник также сообщает, что в районе города Дибан неизвестные боевики в очередной раз совершили нападение на контрольно-пропускной пункт SDF, обстреляв его их автоматов, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Источники портала Sham FM сообщил об антикурдском протесте, устроенном местным населением в городе Аль-Кибар. Стоит отметить, что протестные акции в провинции начались весной этого года и пошли на спад после ряда громких обещаний SDF. Однако, в сентябре, в ходе рейдов в провинции и волны насильных вербовок, курдские боевики испортили отношения с рядом коренных племен.

Портал ANHA сообщил, что 25 сентября в ходе рейда «антитеррористический» отряд SDF задержал в поселке Аль-Сур пять членов ячейки ИГИЛ, у которых в ходе обыска был изъят арсенал оружия, средства связи и медикаменты. Источник также указал, что изъятые мобильные устройства террористов были тщательно изучены и на них были обнаружены контакты других «спящих ячеек» организации, которые укрываются в Сирии.

Провинция Даръа

Ожесточенные столкновения вспыхнули в городе Ас-Санамейн на севере провинции Даръа между Сирийской арабской армией (САА) и вооруженной группой неизвестных боевиков, которые обстреляли из пулемета контрольно-пропускной пункт и медицинский комплекс Аль-Сук. Как сообщает новостной портал Step News, перестрелка продолжалась более двух часов и в результате обе стороны понесли потери. Позднее в Ас-Санамейн прибыло подкрепление правительственных сил, включая танк и несколько бронемашин, как передает источник в сети Twitter Nagi Nadjar.

Абу Халед, бывший полевой командир действующих на юге Сирии боевиков «вооружённой оппозиции» выступил с заявлением, в котором обвинил правительство Сирии несоблюдении договоренностей об амнистии и якобы имевших место быть «притеснениях мирного населения». Как сообщает новостное агентство Anna News, Абу Халед призывает жителей провинции игнорировать требования правительства САР и возобновить боевые действия против Сирийской арабской армии (САА). За последние месяцы отмечался рост количества нападений боевиков на военнослужащих САА и представителей власти Даръа и соседней провинции Эль-Кунейтра. Как утверждает сирийское издание Al Modon, за резкой активизацией боевиков оппозиции в провинции может стоять Израиль. По данным некоторых военных экспертов, Тель-Авиву сыграет на руку дестабилизация обстановки в Даръа и Эль-Кунейтре. Согласно сообщениям, на юге Сирии формируется «Армия Юга», целью которой будет борьба с присутствием Ирана и проиранских сил на границе с Израилем. Именно ее деятельностью связывают серию покушений на высокопоставленных членов САА и бывших членов «Южного фронта», который поддержали перемирие в Даръа.

Провинция Идлиб

Источники, приближенные к боевикам «вооруженной оппозиции» сообщили, что войска сирийской армии, дислоцированные в районе города Хан-Шейхун, обстреляли укрытия боевиков в районе городов Кафр-Саджна и Ан-Накир. Был разрушен опорный пункт радикалов в районе высоты Джебель Шахшабу. Вечером линия столкновения САА с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» сместилась к городу Маарет ан-Нуман. Агентство Al-Masdar сообщает, что днем ВКС РФ совершили первый за долгое время боевой вылет в район поселка Ас-Сирмания, занятый радикалами группировками «Тахрир аш-Шам» и нанесли удар по укреплениям джихадистов с воздуха.

По данным портала Al Nour, 26 сентября боевики «Тахрир аш-Шам» задержали одного из полевого командира группировки «Джейш аль-Изза» и вывезли его из города в неизвестном направлении. Напомним, что столкновения между двумя этими группировками участились после того, как альянс «Тахрир аш-Шам» потерял часть подконтрольных им поселков и городов в ходе операции сирийской армии и союзных сил. В своем поражении альянс обвиняет своих бывших союзников. «Джейш аль-Изза», в свою очередь, в ходе августовской кампании САА на юге Идлиба и севере Хамы потеряла 60% личного состава.

Боевики продолжают обстрелы периметра погранперехода «Абу-Духур», чтобы мирные жители не могли покинуть их зоны контроля и перебраться на территории правительственных сил. Как сообщает Twitter-канал Unews Farsi, пострадавших среди мирного населения сегодня не было.

Провинция Ракка

В городе Ракка SDF в течении дня останавливали молодых людей и задерживали для принудительной службы в отрядах самообороны, о чем сообищил новостной портал Euphrates post.

ВВС Турции провели днем очередное патрулирование в воздушном пространстве над севером провинции в рамках трехстороннего соглашения с международной коалицией и SDF о формировании на севере «безопасной зоны». По данным новостного портала Al Masdar, два турецких истребителя F-16 совершили патрулирование над восточным районом долины реки Евфрат. Министерство обороны Турции заявляет, что полеты над этим районом продолжатся в ближайшие дни.

Провинция Хама

По неподтверждённым данным, боевикам удалось взять в плен двух солдат САА в районе деревни Хамра, как передает медиапортал Step News Agency. Также, согласно заявлению, сами радикалов, ими был подбит танк САА с помощью ракетной установки в районе долины Аль-Габ. Данная информация пока не подтверждена правительственными СМИ и нуждается в проверке.

Дислоцированные в районе лагеря Джурин отряды правительственной армии нанесли удар из средней и тяжелой артиллерии по укрытиям джихадистов в районе поселка Мансур и Аль-Амикия, о чем сообщает источник новостей в сети Twitter (@ufuk_sy). Боевые вертолеты ВВС Сирии сбросили на укрепления радикалов бомбы в районе деревни Сармания и в предместьях поселка Аль-Амикия. Сведения о потерях джихадистов пока уточняются.

Ирак

Трое иракских гражданских лиц получили ранения в результате теракта к северу от столицы Ирака - города Багдад. Как сообщает сирийское новостное агентство SANA, самодельная бомба была установлена в маршрутке и сработала в районе Ат-Таджи. Три пассажира пострадали. По предварительной версии следствия, взрывное устройство было установлено боевиками «Исламского государства». Напомним, что 20 сентября бомба взорвалась в городе Кербела – пострадало пять человек, 12 скончались. Ответственность за подрыв позднее взяли на себя боевики «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.