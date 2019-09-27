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«Наше радио» помогает россиянам решить социальные проблемы

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«Наше радио» помогает россиянам решить социальные проблемы

Москва, 27 сентября. Радиостанция «Наше Радио» запустила в эфире новый проект — «Кривую линию». В программе россияне рассказывают о своих проблемах, а журналисты помогают решить возникшие трудности.

За первые выпуски редакция программы помогла жителям дома в Брянске избавиться от нашествия «голых мужчин», а также наладить работу мобильной сети в одном из столичных регионов.

Россияне звонили в эфир радиостанции и рассказывали о проблемах, а ведущие в свою очередь через чиновников и бизнесменов оперативно решали их.

Название нового шоу на «Нашем радио» придумано по аналогии с прямой линией президента России Владимира Путина, на которую могут позвонить соотечественники и рассказать главе государства о проблемах, отметил НСН. Благодаря эфиру российский лидер помогает жителям ликвидировать эти трудности.

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Источник: НСН
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