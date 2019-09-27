Высокопоставленный полицейский из КБР задержан в Краснодаре по делу о взяточничестве

Краснодар, 27 сентября. Правоохранительные органы России задержали в Краснодаре бывшего начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Кабардино-Балкарии Сергея Рыбникова. Об этом в пятницу сообщает Следственный комитет России.

«Ранее следствием по данному уголовному делу Рыбникову заочно было предъявлено обвинение в совершении указанных преступлений, он был объявлен в международный розыск, и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Всего по делу проходят 16 фигурантов, 15 из которых работали в МВД по КБР. Всем им вменяется организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения, а также получение взятки организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые создали преступное сообщество и в период 2017-2018 годов получили взятку на 42 млн рублей. В обмен на деньги они обещали не препятствовать незаконной перевозке спиртосодержащей продукции.

Напомним, что в августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился уволить заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, которого обвиняют в получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Месяцем ранее Иванова задержали по подозрению в получении крупной взятки от сотрудника IT-интегратора «Техносерв» Алексея Копейкина, который тоже был задержан. Дело связано с контрактами на поставку оборудования.