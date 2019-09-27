Петров заявил о желании сделать перерыв в съемках

Москва, 27 сентября. Популярный актер театра и кино Александр Петров заявил о желании сделать паузу в кинокарьере и посвятить время театру и благотворительности.

По словам артиста, через какое-то время придется сделать перерыв в съемках и «уйти в тень» на полтора года.

«Нигде не сниматься, возможно, посвятить свое время и внимание другим, не менее важным вещам: благотворительности, театру», — заявил Петров в интервью «Известиям».

При этом 30-летний актер рассказал о разговоре с народным артистом России Константином Хабенским, который заверил Петрова, что до 35 лет он точно не оставит карьеру актера кино.

«Поверь мне, до 35 лет, как минимум, будешь впахивать и ходить с горящими глазами. Потом да, все уже будет у тебя по-другому — и паузы будут, и жизнь пойдет другая. А сейчас даже не говори мне, что возьмешь перерыв, ни за что в это не поверю», — процитировал звезда сериалов «Полицейский с Рублевки» и «Звоните ДиКаприо».

Российский актер Александр Петров активно снимается в кино и играет в театре имени Ермоловой, который возглавляет актер и режиссер Олег Меньшиков. Со своим художественным руководителем Петров снялся, в частности, в «Гоголе» и «Притяжении».