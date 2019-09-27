МВД РФ готовит законопроект, защищающий честь полицейских в Интернете

Москва, 27 сентября. В России может появиться закон, защищающий полицию и ее сотрудников от распространения порочащих сведений в Сети, сообщает пресс-служба МВД РФ.

В пятницу на портале проектов нормативных правовых актов МВД РФ разместило уведомление о начале разработки поправок к закону «О полиции».

«Предлагается уточнить понятие «оскорбление сотрудника полиции» в виде распространения в отношении него в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

В МВД напомнили, что полицейские во время несения службы выступают в качестве представителя госвласти и находятся под защитой государства.

Согласно предложенным поправкам, за оскорбления сотрудников МВД РФ будет предусмотрено административное наказание.

Отметим, в середине марта президент РФ Владимир Путин подписал законы о блокировке фейковых новостей и оскорбляющих государство и общество материалов, опубликованных в Сети. Соответствующие законы вступили в силу 29 марта. Как сообщал RT, позднее стало известно, что Роскомнадзор готов создать на своем сайте открытый список регулярных распространителей недостоверной информации. Предполагается, что в перечень войдут адреса страниц (интернет-сообществ, изданий и отдельных лиц), которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации.