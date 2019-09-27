Политолог Михеев рассказал о провале плана США в Венесуэле

Москва, 27 сентября. План США по организации госпереворота в Венесуэле окончательно провалился, хотя многие аналитики не сомневались в успехе Вашингтона, накопившего огромный опыт в деле «цветных революций». Об этом в пятницу заявил политолог Сергей Михеев.

Он напомнил, что эксперты утверждали, будто вопрос с насильственной сменой власти уже решен, раз за дело взялись Соединенные Штаты и их европейские партнеры, которые успели «постелить дорожку» претендующему на президентский пост лидеру оппозиции Хуану Гуайдо. А на позицию России, которая выступила против госпереворота и поддержала законно избранного президента Николаса Мадуро, никто не обращал внимания. Однако с тех пор прошел почти год, а страной по-прежнему руководит Мадуро.

«Ау, специалисты от международной политики! Где ваш признанный всем цивилизованным миром президент Гуайдо? Где он?» — спросил Михеев, выступая в эфире радиостанции «Вести FM».

На днях лидер Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер латиноамериканской страны подарил российскому коллеге копию сабли национального венесуэльского героя Симона Боливара, который помог освободить страну от испанского гнета. Он также поблагодарил Путина за оказанную им поддержку.

Ситуация в Венесуэле осложнилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Европейские страны тоже решили поддержать путчистов. 19 стран Европы выпустили совместную декларацию, в которой признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Под документом подписались Великобритания, Германия, Франция, Испания, Португалия, Дания, Польша, Венгрия, Финляндия, Бельгия, Чехия и ряд других стран. Россия и Китай осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле.

Американские СМИ впоследствии развернули полномасштабную информационную войну и начали распространять вбросы про «золото Мадуро», которое якобы вывозится из Венесуэлы российскими самолетами, и фейк о ЧВК «Вагнера», которую якобы направили в Каракас. Впоследствии все эти домыслы были опровергнуты, причем в ряде случаев теми же СМИ, что их и распространили.