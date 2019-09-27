Украинские пограничницы расправились с новорожденным ребенком

Львов, 27 сентября. Во Львове две сотрудницы погранслужбы расправились с новорожденным ребенком: еще живого младенца в полиэтиленовом пакете закопали возле своего дома, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как установили следователи, убийство произошло 29 июля. Сотрудница погранслужбы родила ребенка во дворе собственного дома.

«Женщина умышленно не перевязала пуповину собственного ребенка и ударила новорожденную девочку по голове — как следствие, ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму», — говорится в сообщении ГБР.

«Дело» продолжила ее родная сестра, также пограничница. Она поместила еще живого младенца в полиэтиленовый пакет и закопала около дома, где они проживают.

Женщинам предъявлены обвинения по статье «Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц». Суд постановил арестовать пограничниц, в залоге им отказано. Если их вина будет доказана, по данной статье им грозит от 10 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

Ранее в четверг «Газета.ру» сообщала, что 23-летняя Виктория Айметдинова, которая обвинялась в убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину. Предполагается, что девушка могла пойти на убийство из мести бывшему парню — старшему брату ребенка.