«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине

Киев, 27 сентября. Десятки городов Украины могут оказаться без тепла предстоящей зимой, заявили в компании «Нафтогаз Украины».

В «Нафтогазе» предупредили об угрозе срыва отопительного сезона на Украине. По мнению представителей компании, главной причиной возможного коллапса является слабая платежная дисциплина тепловых компаний, которые тормозят с оплатой газа.

Тепловые компании перенаправляют жалобы «Нафтогаза» к потребителям газа — украинцам. Прошлой зимой население не доплачивало в среднем семь-восемь миллиардов гривен в месяц. В феврале этого года сумма долга достигла рекордного показателя — 69,4 миллиарда гривен.

Из-за больших долгов отопительный сезон может сорваться в Одессе: долги предприятий ТКЭ за газ в городе составляют 1,7 миллиона гривен. В Кривом Роге крупнейший производитель тепла «Криворожская теплоцентраль» задолжал 1,76 милларда гривен.

В черном списке «Нафтогаза» числятся более 130 производителей тепла в разных уголках Украины, в частности в Виннице, в Ивано-Франковске, в Киеве, в Николаеве, во Львове, в Харькове, в Черкассах, в Полтаве и многих других городах.

Как пишут украинские СМИ, на данный момент никаких внятных рецептов выхода из этой ситуации нет. Украинские эксперты лишь отмечают, что необходимо комплексно подходить к решению проблемы.

Напомним, 25 сентября глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что страна накопила нужные запасы газа и готова к зиме.