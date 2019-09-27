Навальный создает красивую картинку для спонсоров, завлекая молодежь на концерты звезд

Москва, 27 сентября. Скандальный блогер Алексей Навальный, желая показать западным спонсорам красивую картинку, готов тратить бешеные деньги на выступления звезд на своем митинг-концерте.

Многие эксперты уверены, что Навальный и его митинги не нужны ни москвичам, ни знаменитостям. Звезды выступают на акциях «оппозиционеров» ради денег, а горожане приходят на сходку, чтобы оказаться поближе к кумирам, не осознавая, в какой грязной игре замешаны.

На прошедшем на проспекте Академика Сахарова 10 августа митинге-концерте одиозному блогеру удалось собрать несколько тысяч человек. Однако пришедшие на акцию признались, что пришли не митинговать, а послушать музыку. По информации Telegram-канала «Бойлерная», организаторы митинг-концерта заплатили артистам до 10 миллионов рублей за то, чтобы они выступили на Сахарова.

Бывший волонтер штаба Навального Александр Туровский сообщил, что и сейчас недооппозиционер готов выложить на стол крупную сумму денег, чтобы собрать в центре столицы как можно больше людей. Он фактически подтвердил, что выступление знаменитостей на митинг-концерте было не бесплатным.

Очередной митинг с якобы поддержкой от звезд российского шоу-бизнеса намечен на 29 сентября. По словам экс-волонтера штаба Навального, западные спонсоры дали основателю «ФБК» много денег и поручили блогеру, летевшему за «зелеными бумажками» в Штаты, сделать мероприятие настолько массовым, насколько это возможно.

«Нужны отчеты, митинг должен быть очень крупным и крутым, поэтому нужно больше призывов от звезд, артистов. Используем дело Устинова, — написал Туровский.

Генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов», политолог Сергей Старовойтов в беседе с Nation News заявил, что выступления звезд бесполезны с точки зрения коммуникации и дополнительных голосов. По его словам, концерты артистов просто «создают такую благоприятную атмосферу». Люди приходят на политические митинги ровно так же, как они ходят на концерты любимых исполнителей. Ведь там они могут на расстоянии вытянутой руки увидеть кумира, заметил эксперт.

Музыкальный продюсер Андрей Ковалев, комментируя приглашение звезд на митинги, отметил, что организаторам концерты популярных артистов на акциях могут обойтись в несколько миллионов рублей.

«Цифры вполне реальные. Это популярные артисты, и они могли попросить такие гонорары. Расценки на подобных концертах значительно выше обычных шоу. Были специальные туры, когда лидер ЛДПР [Владимир] Жириновский выезжал с артистами, и, конечно, расценки там были на порядок выше», — добавил он.

Продюсер указал на то, что артисты — аполитичны, и будут выступать там, где им больше заплатят.

На сегодняшний день выступать в поддержку кого-либо и делать официальные заявления эффективнее на просторах Интернета. Но, судя по всему, Навальному «борьбы в Сети» мало, да и там он существенно проигрывает. Кроме того, в Интернете сложно создать красивую картинку для западных спонсоров, а собравшихся на митинг людей можно на автомате записать в свои ряды.

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко уверен, что «оппозиционеров» неплохо финансируют, раз они могут платить звездам миллионы. Впрочем, Навальный очень избирателен в выборе знаменитостей. На акции приглашают не просто элиту шоу-бизнеса, но и тех, чьи тексты и музыка несут деструктивное и антисоциальное содержание.

Блогер убежден, что артисты действительно вписываются в такие мероприятия за деньги. По его мнению, воспитанного и адекватного человека невозможно заманить на такую сходку ни за какие гонорары.