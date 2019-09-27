Кремль отреагировал на заявление Саакашвили о «планах» Москвы возродить СССР

Москва, 27 сентября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что Москва планирует к 2024 году возродить СССР.

«Нет, таких планов нет, — пояснил он РИА Новости.

Ранее грузинский политик заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы поставил цель возродить Советский Союз, присоединив к России Грузию, Армению, Молдавию, Белоруссию и большую часть Украины (кроме западных областей). При этом он не стал комментировать, откуда у него эта информация.

Кроме того, Саакашвили рассказал о некоем «заговоре» между Москвой и Тбилиси. По его словам, руководство Грузии ведет переговоры с Россией, чтобы сохранить за страной нейтральный статус, который помешает ей присоединиться к НАТО.

Примечательно, что в июле экс-президент Грузии, который также некоторое время руководил Одесской областью, признал, что при СССР Украине жилось лучше, чем в годы независимости. По его словам, в период советской власти система здравоохранения была намного более эффективной, а чиновники не были столь наглыми.

Саакашвили выступил против переименования улиц в рамках декоммунизации на Украине. По его словам, «декоммунизация должна произойти в головах». Саакашвили отметил, что единственными «символами СССР» на Украине остаются «отсутствие развития» и «разруха, в том числе разруха в голове».