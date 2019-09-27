Сирия, 27 сентября. Марионеточная оппозиция в Даръа призывает население к восстанию против правительства САР. Насильная вербовка в ряды SDF проведена в Ракке. В Латакии ВВС Сирии продолжают наносить точечные удары по укрытиям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по опорным пунктам джихадистов на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли укрытия «Тахрир аш-Шам» в южный районах Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге провинции Идлиб обменивается ударами с правительственными силами, отступила к позициям у города Маарет ан-Нуман.

Курды: задерживали юношей на блокпостах в Ракке с целью вербовки в свои ряды.

ВС Турции: провели патрулирование в воздушном пространства на востоке от реки Евфрат.

Провинция Латакия

В северной части региона продолжились вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Twitter-канал Aleppo AMC передает информации о вылетах авиации ВВС Сирии в районе города Кабана и к высотам Курдских гор. Десяток вертолетов сбросили бомбы на опорные пункты и укрепрайоны боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации террористические и запрещены в РФ). Информация о потерях джихадистов пока уточняется.

Провинция Даръа

Абу Халед, бывший полевой командир действующих на юге Сирии боевиков «вооружённой оппозиции» выступил с заявлением, в котором обвинил правительство Сирии в несоблюдении договоренностей об амнистии и якобы имевших место быть «притеснениях мирного населения». Как сообщает новостное агентство Anna News, Абу Халед призывает жителей провинции игнорировать требования правительства САР и возобновить боевые действия против Сирийской арабской армии (САА). За последние месяцы отмечался рост количества нападений боевиков на военнослужащих САА и представителей власти Даръа и соседней провинции Эль-Кунейтра. Как утверждает сирийское издание Al Modon, за резкой активизацией боевиков оппозиции в провинции может стоять Израиль. По данным некоторых военных экспертов, Тель-Авиву сыграет на руку дестабилизация обстановки в Даръа и Эль-Кунейтре. Согласно сообщениям, на юге Сирии формируется «Армия Юга», целью которой будет борьба с присутствием Ирана и проиранских сил на границе с Израилем. Именно ее деятельностью связывают серию покушений на высокопоставленных членов САА и бывших членов «Южного фронта», который поддержали перемирие в Даръа.

Провинция Идлиб

Сообщается, что линия столкновения Сирийской свободной армии САА с боевиками альянса «Тахрир аш-Шам» сместилась к городу Маарет ан-Нуман. По информации медиапортала Baladi News, правительственные силы обстреливают из тяжелой артиллерии укрытия радикалов на подступах к Маарет ан-Нуману, предместья поселков Аль-Накир, Шейх-Мустафа и у деревни Маарзита. Удары были нанесены также по укрытиям джихадистов на высотах Джебель аз-Завия. Информация о потерях боевиков еще уточняется.

По данным волонтеров некоммерческой организации Syria Response Coordinators, на юге провинции регистрируют постепенное возвращение беженцев в свои дома в поселках и городах Идлиба после того, как 31 августа вступало в силу временное перемирие, на которое сирийская армия пошла в одностороннем порядке. По информации, предоставленной организацией, 5467 гражданских лиц вернулись в провинцию. Общее число вернувшихся в Идлиб граждан достигло 36 903 человек. В своем заявлении волонтеры призвали гуманитарные организации приложить совместные усилия для возвращения региона к обычной жизни.

Провинция Ракка

Сообщается, что в городе Ракка боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в течении дня останавливали молодых людей и задерживали для принудительной вербовки в отряды самообороны, о чем сообщает новостной портал Euphrates post.

ВВС Турции провели днем очередное патрулирование в воздушном пространстве над севером провинции в рамках трехстороннего соглашения с международной коалицией и SDF о формировании на севере «безопасной зоны». По данным новостного портала Al Masdar, два турецких истребителя F-16 совершили патрулирование над восточным районом долины реки Евфрат. Министерство обороны Турции заявляет, что полеты над этим районом продолжатся в ближайшие дни. Официальный Дамаск, в свою очередь, осудил действия Анкары и расценивает их как вторжение в воздушное пространство САР, указав, что любое соглашение по Сирии, которое было заключено без его участия, является недействительным.