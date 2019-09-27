«Зенит» предложит за Миранчуков 30 млн евро

Санкт-Петербург, 27 сентября. «Зенит» продолжает интересоваться полузащитниками «Локомотива» Алексеем и Антоном Миранчуками. По словам источника Федерального агентства новостей, клуб собирается предложить «железнодорожникам» 30 млн евро за обоих братьев.

При это, по словам источника, в московском клубе рассчитывают на увеличение предложения. Кроме того, позиция самих футболистов на данный момент в вопросе перехода в другой российский клуб, скорее, отрицательная. Сообщается, что они готовы остаться в «Локомотиве».

Братья Миранчуки — воспитанники «Локомотива». Алексей провел 200 матчей, забил 30 голов и 40 результативных передач. В его активе также 23 встречи за сборную России и 4 забитых мяча. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро. На счету Антона 93 матча за «Локомотив», в которых он 23 раза отличился и 12 раз ассистировал партнерам. За сборную России он провел 11 встреч, в которых забил 1 мяч. Стоимость игрока оценивается в 16 млн евро.