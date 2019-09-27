Калужский актер скончался прямо во время детского спектакля

Калуга, 27 сентября. Актер Калужского Театра юного зрителя Андрей Семенов скончался на сцене во время спектакля «Очень простая история». Об этом сообщает пресс-служба ТЮЗа.

«Для Андрея Семенова последний выход на сцену 26 сентября был подобен вспышке молнии. Роль Ангела в спектакле «Очень простая история» Марии Ладо, он доиграет уже за гранью нашего мира», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что впервые на сцене Калужского ТЮЗа Семенов появился еще в далеком 1992 году, когда исполнил роль Жевакина в пьесе «Женитьба» Николая Гоголя. За свою карьеру артист сыграл более 30 ролей.

Как следует из информации, размещенной на сайте ТЮЗа, спектакль «Очень простая история» предназначен для школьников 9-10 класса и зрителей более старшего возраста.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации известного российского актера театра и кино Сергея Гармаша, который якобы получил травму головы в ростовской воздушной гавани «Платов», однако позже эти слухи опроверг официальный представитель актера Олег Будрин. Он отметил, что Гармаш покинул Ростов и приступил к съемкам в Петербурге.