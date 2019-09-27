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Лавров назвал тщетными попытки США оказывать санкционное давление на РФ

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Лавров назвал тщетными попытки США оказывать санкционное давление на РФ

Москва, 27 августа. Вашингтон предпринимает тщетные попытки оказывать санкционное давление на Россию. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передали журналистам в МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что тщетные попытки санкционного и любого иного давления на Российскую Федерацию «лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность».

Напомним, ранее сообщалось, что США расширили список санкций против России. Под ограничения попали пять кораблей, три физических лица и одна фирма Maritime Assistance, которые оказывали содействие в поставке авиатоплива для ВКС РФ в Сирии. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин прокомментировал новые американские санкции, указав на то, что российские власти считают их «абсолютно неприемлемыми».

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров подчеркнул, что санкции помогли России стать более конкурентоспособной на мировом рынке. С его точки зрения благодаря санкциям РФ смогла сделать качественный рывок в ряде отраслей промышленности.

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Источник: РИА Новости
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