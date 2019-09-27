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Лавров выразил надежду, что новые власти Украины реализуют минские соглашения

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Лавров выразил надежду, что новые власти Украины реализуют минские соглашения

Нью-Йорк, 27 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что новые власти Украины реализуют минские соглашения.

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео Лавров обсудил ситуацию на Украине. Глава внешнеполитического ведомства России напомнил, что при экс-президенте Украины Петре Порошенко минские соглашения, которые призваны мирным путем урегулировать ситуацию в Донбассе, так и не были выполнены.

«Лавров выразил надежду на то, что новые власти Украины встанут на путь добросовестного выполнения минских договоренностей», — рассказали в министерстве иностранных дел России.

Лавров выразил надежду, что новые власти Украины реализуют минские соглашения

Напомним, в 2014 году некоторые регионы Донбасса — нынешние Донецкая и Луганская Народная Республики — отказались признать новое украинское руководство, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал на юго-востоке силовую операцию, в которой, по данным ООН, погибло более 13 тысяч человек.

Стороны конфликта заключили минские соглашения, которые призваны политическим путем урегулировать гражданскую войну на Украине. Однако за весь период действия договора Киев практически не выполнил ни один его пункт.

Обстрелы в Донбассе продолжаются на настоящее время. Так, утром в пятницу украинские силовики обстреляли из артиллерии район села Нижнее Лозовое в ЛНР.

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Источник: МИД РФ
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