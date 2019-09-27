Немецкий депутат объяснил, почему Польша требует от Германии денег за Вторую мировую

Москва, 27 сентября. Польша требует от Германии 850 миллионов долларов за ущерб от событий Второй мировой войны, несмотря на заявления Берлина о том, что вопрос с репарациями закрыт. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал о реальных причинах претензий.

МИД Польши заявил ранее, что продолжит требовать репарации от Берлина. Однако в Германии неоднократно напоминали, что на основании договора об отказе от взаимных претензий, подписанного республиками в 1954 году, никаких выплат не будет.

Гердт уверен, что на данный момент между странами конфликта нет, просто кому-то в Польше удобно возобновить тему репараций в угоду политических амбиций, заявления на данную тему «будут продолжаться, пока это привлекает электорат».

«Если кто-то и имеет право на репарации, то это Россия. Но зачем открывать этот ящик Пандоры? Кому это надо? Это какой-то глупый подход», — подчеркнул депутат бундестага в интервью телеканалу «360».

По словам политика, обсуждение прошлого в данном контексте не принесет ничего полезного. В таком случае возникает вопрос: как быть с Украиной, которая страдала от действий поляков еще до нападения на СССР. Он подчеркнул, что политикам лучше сосредоточить свое внимание на настоящем.

Напомним, по результатам Потсдамской конференции Польша получала репарации от СССР, который взимал их с восточной зоны Германии. Польская Народная Республика (ПНР) и СССР заключили в 1954 году договор, по которому отказывались от претензий к ГДР. Польша считает, что договор якобы был подписан под давлением коммунистической Москвы, а мнение жителей Польши не учитывалось.

В беседе с журналистами «Известий» ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Немецкий высказал мнение, что тема репараций не случайно поднимается в Польше. 13 октября там пройдут парламентские выборы. По мнению эксперта, «Партия права и справедливости» хочет таким образом призвать на свою сторону электорат. Кроме того, Евросоюз планирует существенно уменьшить дотации Польше, которые обеспечивали экономический рост республики с 2004 года.