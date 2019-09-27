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Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегации РФ на ГА ООН

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Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегации РФ на ГА ООН

Нью-Йорк, 27 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с государственным секретарем США Майком Помпео обратил внимание на неприемлемость действий Вашингтона по отказу в визах участникам делегации из России на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщили в дипломатическом ведомстве.

«Обращено внимание на неприемлемость американских действий по отказу российским представителям в визах на многосторонние мероприятия в рамках ООН, а также для двустороннего диалога», — сообщили в российском министерстве.

Американские власти отказали в визе ряду членов российской делегации, которая планировала участвовать в работе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября. Министерство иностранных дел России выразило протест и передало заместителю американского посла соответствующую ноту.

Федеральное агентство новостей обратилась в Госдеп США с просьбой прокомментировать отказ в выдаче виз российской делегации. Американская сторона признала свои обязательство перед ООН, но, несмотря на это, игнорирует их.

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Источник: МИД РФ
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