Мария Шукшина пристыдила выступающих за деньги на митингах «оппозиции» артистов

Москва, 27 сентября. Известная актриса Мария Шукшина осудила артистов, которые принимают участие в оппозиционных митингах за деньги, а не от чистого сердца. Она отметила, что человек должен отстаивать свои идеалы безвозмездно, а не за гонорары.

«Я вообще за честность и против лицемерия, будь то реальная жизнь, виртуальная, телевидение. Но как много стало вокруг нас лжи, грязи, передергиваний, клеветы, перекосов в угоду золотому тельцу. Просто давайте будем честными с собой и людьми, которые нам верят!» — пишет Мария Шукшина в Facebook.

В августе в Москве состоялся митинг-концерт, в котором приняли участие рэперы Face, Оксимирон, а также группа «Кровосток». Информацию о том, что звезды выступают на митингах за гонорар, подтвердил актер Игорь Скрипко, известный по сериалу «Последний Москаль». Он призвал артистов открыто признаться перед своими фанатами, что концерт был организован за деньги.

По словам бывшего волонтера штаба Навального Александр Туровский заявил, что американские кураторы блогера Алексея Навального остались довольны августовским митингом, и выделили еще больше денег на акцию 29 сентября.

Напомним, что Либертарианская партия намерена провести 29 сентября согласованный митинг в поддержку Павла Устинова. Мэрия Москвы уже распорядилась перекрыть движение на проспекте Сахарова, где пройдет мероприятие. Между тем, ранее сообщалось, что Центр Сахарова проводил тренинги по подготовке провокаторов для участия в незаконных митингах. Главными спонсорами Сахаровского центра выступают западные фонды.