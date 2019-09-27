«СКФ Шельф» и «Совкомфлот» присоединятся к налоговому мониторингу

Москва, 27 сентября. Одна из самых крупных судоходных компаний России ПАО «Совкомфлот» и подразделение по обслуживанию проектов на континентальном шельфе ООО «СКФ Шельф» присоединятся к налоговому мониторингу с января 2020 года.
Руководитель ФНС России Михаил Мишустин, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и гендиректор компании Игорь Тонковидов уже подписали соответствующее соглашение.
Благодаря предоставлению доступа к учетным системам компании группы «СКФ» у специалистом налоговой службы появится возможность контролировать большое количество операций в режиме реального времени. Также, как отмечает «360», переход на налоговый мониторинг станет платформой для усовершенствования процесса контроля налогов без необходимости предоставления документов.
Михаил Мишустин заявил, что за четыре года бизнес оценил преимущества оперативного взаимодействия с налоговыми органами. По его словам, за последние три года количество участников налогового мониторинга увеличилось в 14 раз.
«С 2020 года налоговый мониторинг будет проводиться уже в отношении 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации», — подчеркнул он.
Как сообщил Игорь Тонковидов, предоставленная ФНС возможность позволит перейти на новый механизм.
«Компания всегда придерживалась принципов открытости и прозрачности своей финансово-хозяйственной деятельности и полностью готова к работе в новом режимм», — резюмировал Тонковидов.