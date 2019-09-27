«СКФ Шельф» и «Совкомфлот» присоединятся к налоговому мониторингу

Москва, 27 сентября. Одна из самых крупных судоходных компаний России ПАО «Совкомфлот» и подразделение по обслуживанию проектов на континентальном шельфе ООО «СКФ Шельф» присоединятся к налоговому мониторингу с января 2020 года.

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин, председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк и гендиректор компании Игорь Тонковидов уже подписали соответствующее соглашение.

Благодаря предоставлению доступа к учетным системам компании группы «СКФ» у специалистом налоговой службы появится возможность контролировать большое количество операций в режиме реального времени. Также, как отмечает «360», переход на налоговый мониторинг станет платформой для усовершенствования процесса контроля налогов без необходимости предоставления документов.