Лиза Галкина в «золотой короне» намекнула Пугачевой на старость

Москва, 27 сентября. На странице Лизы Галкиной в Instagram опубликовано видео, как дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой помогает матери рисовать.

На видео Лиза в «золотой короне» помогает Пугачевой рисовать. Певица выводила красками на листе портрет дочки, сидящей в кресле. Девочка подносила женщине кисточки, а также давала наставления.

«Ты сначала посмотри», — возмутила Лиза.

«Смотрю…» — смиренно ответила ей Пугачева.

После этого Лиза решила, что родительница уже недостаточно хорошо видит.

«Пойдем, папочка, принесем маме очки, — обратилась она к снимающему видео Галкину. — Мам, где твои очки?»

Супруг попытался заступиться за Пугачеву.

«Смотри, она и без очков тебя неплохо нарисовала», — изучил он с дочкой портрет.

Однако ведущий не упустил возможности пошутить над тем, что девочка намекнула артистке на старость.

«Это, конечно, чудно — сказать маме: «Давай мы принесем тебе очки», — прокомментировал он за кадром.

Лиза поняла свою ошибку и решила загладить свою вину.

«Мамочка тебе уже не нужны очки. Знаешь почему? Потому что ты и так хорошо рисуешь», — обратился к Пугачевой ребенок.

Видео вызвало умиление у подписчиков Лизы Галкиной. Они отметили во многочисленных комментариях, что девочка хорошо воспитана.

«Супер, Алла, а Лиза — умничка! Люблю эту семью, можно смотреть бесконечно», — прокомментировали они.

Впрочем, не обошлось без хейтеров.

«Сразу видно что Алла не мама, — считает одна из посетительниц страницы. — У девочки есть настоящая молодая мама. Лиза ведет себя очень сковано, как с чужой тетей. Села на краешек. Маме бы на ручки залезла. Алла тоже видет себя с чужой дочкой сухо. Мамы себя ведут по-другому. Хватит нас дурачить».

Ранее Лиза Галкина опубликовала видео, как они с братом Гарри болеют за сборную России.