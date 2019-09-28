Сирия новости 28 сентября 07.00: «эмир» ИГИЛ уничтожен в Дейр-эз-Зоре, русские «жены ИГИЛ» бежали из «Аль-Хола»

Сирия, 28 сентября. Главарь «спящих ячеек» ИГИЛ1 уничтожен в Дейр-эз-Зоре, курды предотвратили побег «жен ИГИЛ» из «Аль-Хола», Турция поставила гумпомощь в Идлиб. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обеспечивали безопасность гумпомощи ООН на пути в «Эр-Рукбан».

Курды: уничтожили «эмира» ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, избили мирного жителя в Ракке, предотвратили побег «жен ИГИЛ» из лагеря «Аль-Хол», потеряли одного из полевых командиров в Хасаке, развивают систему туннелей на границе с Турцией.

Провинция Хомс

Гуманитарное управление ООН и Сирийский Красный Полумесяц начали процесс распределения гуманитарной помощи среди населения лагеря беженцев «Эр-Рукбан» на юге Хомса. Напомним, жители лагеря «Эр-Рукбан», который оказался на территории, оккупированной американской военной базой «Ат-Танф», в течение двух лет не могли выйти на «большую землю», и вынуждены были жить под контролем террористических группировок ССА в одном из самых неблагоприятных с климатической точки зрения мест в Сирии. Российские и сирийские военные, дислоцированные в районе гуманитарного коридора «Джлеб», обеспечивают безопасность гумпомощи на пути до границ «зоны деэскалации».

Как сообщает Baladi News, параллельно с раздачей гумпомощи Сирийский Красный Крест ведет строгий учет всех жителей лагеря. Текущая раздача гумпомощи от ООН может стать последней в истории «Эр-Рукбана» — РИА Новости сообщает, что Россия и Сирия приступили к окончательному этапу вывода беженцев из «Эр-Рукбана».

Провинция Дейр-эз-Зор

Проамериканская курдская коалиция объявила об уничтожении высокопоставленного главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1» в провинции Дейр-эз-Зор. В ходе операции в населенном пункте Аль-Басира контртеррористические отряды YAT вышли на «эмира» ИГИЛ, известного как Абу Омар ас-Сури, который руководил сетью «спящих ячеек» террористов в восточной Сирии.

В ходе операции Ас-Сури был уничтожен: будучи окружен, террорист не отреагировал на призывы сдаться, попытался сам атаковать курдских бойцов с помощью бомбы, и был застрелен на месте. В SDF уверены, что уничтожение Абу Омара ас-Сури станет серьезным ударом для террористической сети, оставшейся от былого владычества ИГИЛ в восточной Сирии, и позволит сократить количество нападений и подрывов.

Провинция Идлиб

Турецкий гуманитарный фонд «Рахма» привез продукты питания и средства первой необходимости для жителей неподконтрольных Дамаску территорий в провинции Идлиб. Как сообщает организация на своей странице в Twitter (@rahma_hfsy), помощь получили беженцы из южных районов, которые вынуждены были уйти на север Идлиба из-за ожесточенных боевых действий. Напомним, контролировавшие Идлиб террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» и подконтрольное им «правительство национального спасения» не сделали для беженцев ничего — это вызвало критику не только со стороны населения Идлиба, но и ряда полевых командиров, являвшихся союзниками «Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Один из бойцов курдского ополчения в провинции Ракка погиб в результате подрыва гранаты. Как сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21), неизвестные бросили гранату в здание курдского штаба в населенном пункте Джейдет-Хабур на востоке провинции. Нападение может быть связано с деятельностью «спящих ячеек» ИГИЛ на всей подконтрольной курдским силам территории — однако ИГИЛ не единственный противник проамериканских сил.

Между тем в городе Ракка произошел конфликт между местным жителем Абдуллой Джассимом аль-Хусейном и курдским ополчением — курдские боевики жестоко избили местного жителя, сообщает Al Khabour. Как выяснилось, Аль-Хусейн потребовал от командира ополчения вернуть крупный денежный долг, однако в ответ получил лишь побои. Вероятнее всего, преступление останется безнаказанным, поскольку курдские силы полностью взяли правосудие в регионе в свои руки.

Провинция Хасака

Бойцы курдской коалиции «Демократические силы Сирии» предотвратили побег «жен ИГИЛ» из концентрационного лагеря «Аль-Хол». Как сообщает Step News, четыре жены боевиков ИГИЛ, приехавшие в Сирию из России, предприняли попытку побега на территорию Ирака. Ночью им удалось покинуть территорию лагеря с помощью сирийцев-контрабандистов.

SDF удалось задержать беглецов в деревне Ас-Сави, которая находится практически на границе с Ираком. «Жен ИГИЛ» вернули обратно в лагерь, а контрабандистов доставили в управление сил внутренней безопасности, где выяснилось, что женщины-заключенные заплатили им круглую сумму за помощь в побеге.

Напомним, в «Аль-Холе» содержится порядка 45 тысяч пленных боевиков ИГИЛ, их жен и детей.

Между тем командир курдского ополчения в Хасаке по имени Али Халаф Хуссейн погиб при покушении неизвестных в городе Телль-Барак. Об этом сообщает новостной источник в Twitter (@alkhabour21). Тот же источник сообщает, что курдские силы продолжают интенсивное бурение подземных туннелей (укрытий и хранилищ) в районе города Амуда к северу от Хасаки. Отметим, Амуда находится на самой границе с Турцией. В то время как в провинции Ракка курды спешно уничтожают туннели, ведущие на турецкую территорию, в Хасаке они продолжают готовиться к вооруженной борьбе против турецкой армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.