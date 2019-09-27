Адвокат Трампа нашел доказательства вмешательства Украины в выборы

Вашингтон, 27 сентября. Личный адвокат американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани заявил о наличии доказательств вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году.

«Урок для тех, у кого есть совесть. Не делайте обвинений, основываясь на чистых слухах», — написал он в Twitter.

Джулиани отметил, что однажды не стал выдвигать обвинение Киеву во вмешательстве в избирательный процесс, несмотря на то, что у него есть прямые свидетели, видеокассеты и компрометирующие документы.

«Смотрите и ждите», — заключил юрист.

Накануне адвокат Трампа в интервью CNN назвал «ерундой» все обвинение американского разведчика, согласно которым он замешан в истории с оказанием давления на Киев для расследования дела бывшего вице-президента США Джо Байдена и его семьи.

На днях Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщил Infox.ru. В прессе появились сообщения, что американский лидер мог попросить украинского коллегу о расследовании в отношении семьи Байдена.

Стенограмма подтвердила, что Трамп обратился к Зеленскому с просьбой, отметила «Газета.ру». Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей.