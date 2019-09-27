Сергей Лазарев предложил Лере Кудрявцевой бросить ради него мужа

Москва, 27 сентября. Российский певец Сергей Лазарев на съемках шоу «Секрет на миллион» пошутили о возможном возобновлении отношений с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Вышел анонс программы Кудрявцевой, которую зрители увидят на телеканале НТВ 29 сентября. В студии «Секрета на миллион» появится ее бывший возлюбленный — 36-летний Сергей Лазарев. У пары были ранее романтические отношения в течение почти четырех лет. После Кудрявцева и Лазарев смогли сохранить дружеские отношения. Позднее стало известно, что певец стал отцом. У артиста родился сын Никита. А Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова.

Будучи друзьями, Лера и Сергей обменивались шутками на съемках программы. Телеведущая с улыбкой призналась Лазареву в чувствах.

«Ты — моя любовь! Прости, Макаров!» — обратилась к Сергею телеведущая, не сдержав смех.

В ответ певец в шутку предложил экс-возлюбленной бросить мужа и вернуться к нему.

Позднее в колонке для Woman.ru Кудрявцева поделилась впечатлениями от встречи со своим бывшем возлюбленным в эфире своего шоу.

«Я знала, что, рассказывая о нашем романе, Сережа не будет ничего приукрашивать и обвинять во всем кого угодно, только не себя. Я уверена: если отношения заканчиваются, в этом «виноваты» оба партнера, потому что ошибки совершают все… Вспоминая о нашем романе теперь, мы можем и посмеяться, и подшутить друг над другом. А первое время после расставания больно было и мне, и Сереже, ведь нас связывало действительно глубокое и светлое чувство», — написала телеведущая.

Ранее «Газета.ру» рассказала, что Лазарев расплакался в студии, записывая новый альбом. По словам поп-исполнителя, при записи песни расплакался не только он, но и звукорежиссер. Певец анонсировал, что запланированный на ноябрь новый альбом превзойдет ожидания поклонников.